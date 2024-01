Juventus: Chiesa e McKennie in gruppo, personalizzato per Rabiot

La Juventus è al lavoro per preparare il big match di domenica sera in campionato contro l’Inter. Federico Chiesa e Weston McKennie hanno lavorato sempre in gruppo, mentre Adrien Rabiot si aggregherà ai compagni nella giornata di domani e oggi ha svolto ancora un lavoro personalizzato. Moise Kean, dopo il trasferimento sfumato all’Atletico Madrid, è rientrato e proseguirà col suo programma di riatletizzazione. Domani è previsto un allenamento pomeridiano.