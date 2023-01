Juventus: chi è Francesco Calvo, nominato Chief of Staff

Una delle nuove figure del rinnovata cda della Juventus è Francesco Calvo, nominato Chief of Staff. Ad annunciarlo è stata la stessa società in una nota, ma andiamo a scoprire insieme chi è Francesco Calvo e di cosa si occuperà.

Dopo aver studiato Business Administration all’Università Commerciale Luigi Bocconi, conseguendo un Master in Strategic Marketing nel 2002 alla Profingest Management School, Calvo ha iniziato la sua carriera professionale nel 2004 in Philip Morris International, arrivando a ricoprire sette anni dopo la posizione di Director Event Marketing. Quindi l’ingresso nel mondo del calcio come Commercial Director di Juventus FC S.p.A., e la promozione a Chief Revenue Officer. Dopo quattro anni in questo stesso ruolo ma al Barcellona, Calvo torna in Italia alla Roma. La sua seconda avventura in bianconero inizia invece il 1° aprile come Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer.

Calvo sarà dunque il responsabile dell’area sportiva e riporteranno a lui i due Football Directors, Federico Cherubini e Stefano Braghin, rispettivamente della squadra maschile e femminile, e l’Head of Football Operations Paolo Morganti.