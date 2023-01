Il Rubin Kazan prende ancora di mira la Juventus: “Fa freddo a -15” (VIDEO)

di Giorgio Billone 150

Il Rubin Kazan prende di mira ancora una volta la Juventus. Dopo averla criticata per non aver preso Kvaratskhelia a 20 milioni di euro, adesso lo sfottò riguarda la penalizzazione di 15 punti in classifica. I russi, infatti, in un video hanno mostrato il meteo a Kazan, a Napoli e poi a Torino, scrivendo -15 storpiando il logo della squadra bianconera, dunque infierendo ulteriormente sul club già pesantemente sanzionato.