Juventus, Caso Plusvalenze: il Tar fissa l’11 luglio la nuova udienza

Il Tar del Lazio, dopo il deposito del ricorso della Juventus, ha fissato la discussione dell’impugnativa proposta dall’ex presidente Andrea Agnelli, contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due anni di squalifica per la vicenda plusvalenze. Fissata per il prossimo 11 luglio, l’udienza si effettuerà davanti ai giudici della prima sezione ter del Tribunale amministrativo. Non è escluso che già nella stessa giornata si possa avere un primo pronunciamento del Tar.