Inter, Gosens verso l’Union Berlino: si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto

Robin Gosens è sempre più vicino all’Union Berlino. Come riporta Sky Sport Germania, il club tedesco e l’Inter stanno continuando a lavorare per far sì che il tedesco possa trasferirsi in Bundesliga. L’accordo tra Gosens e l’Union c’è già, mentre non c’è ancora l’intesa definitiva con i nerazzurri. L’Inter vorrebbe monetizzare subito, tuttavia non è da escludere un prestito con obbligo di riscatto al termine del prossimo campionato. La cifra per il cartellino di Gosens si aggira sui 15-18 milioni di euro.