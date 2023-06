Kanté lettera d’addio al Chelsea: “Grazie, ultimo periodo vissuto fra rumors e bugie”

La stagione dell’estate del 2023 si è aperta con le spese del calcio d’Arabia che si è assicurato anche le prestazioni di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese si è librato a parametro zero dal Chelsea e ha firmato all’Al-Ittihad. Prima di tuffarsi totalmente nella nuova esperienza araba, il centrocampista ha voluto lasciare e ringraziare i tifosi del Chelsea con una lettera aperta.

La lettera di Kanté : “È venuto il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Ma prima di tutto per me è importante ringraziare la grande e bella famiglia del Chelsea. Tifosi, giocatori, allenatori, staff medico, dirigenza: tutti coloro che sono stati con me durante questi sette anni in questo club leggendario. Conservo solo bei ricordi, grandi vittorie e titoli memorabili. Dal profondo del mio vuore, vi ringrazio tanto. Non vi dimenticherò mai. “Infine ma non meno importante, ringrazio la mia famiglia e i miei amici, che sono sempre stati al mio fianco nei momenti buoni e cattivi. Senza dimenticare il mio agente, Karim, così come i miei consiglieri Rachid e Driss che mi hanno sempre dato un prezioso supporto sin dai miei inizi e costituiscono una parte importante dei miei successi“.