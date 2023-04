Juventus, Calvo: “Confermare Allegri è un’ovvietà, nemmeno a metà dei suoi quattro anni”

“Obiettivi secondo posto e finale di Europa League, per poi pensare a vincerla. Confermare Allegri sarebbe dire un’ovvietà, questo è il nostro pensiero. E’ tornato alla Juve per progetto di quattro anni e siamo nemmeno a metà, per Allegri parlano gli undici trofei in sette anni, due finali di Champions, importante per noi che anche in questa stagione abbiamo voglia di crescere e migliorare”. Lo ha detto il Chief Football officer della Juventus, Francesco Calvo, a Dazn prima della sfida contro il Bologna: “Stiamo pianificando il futuro con Cherubini e Allegri, siamo un blocco granitico che lavora sul futuro, questa è la nostra priorità. Chiunque arriverà in futuro dovrà integrarsi nel sistema lavoro Juve, non è scontato arriverà qualcuno. Di più importante c’è la solidità della Juve”. E sul momento duro: “Quando si vivono momenti difficili si passano e il prossimo è quello dopo. Superato il momento della penalizzazione, ora periodo negativo in campo e questo è il periodo più difficile, dobbiamo ora ricominciare a vincere”.