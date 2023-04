Adani sulla Juventus: “Non ci sono giocatori felici, tutti lo sanno”

Lele Adani è stato ospite su Rai 2 a 90° Minuto, e ha espresso la sua opinione sulla situazione generale della Juventus e sull’esclusione dalla lista dei convocati di Angel Di Maria: “Un giocatore come Di Maria è una leggenda. Non so quali siano i reali motivi della mancata convocazione e le sue vere condizioni, ma il punto è questo: alla Juventus non ci sono giocatori felici. Sembra che sia difficile dirlo, ma lo sanno tutti. Non andavano bene Morata, Bentancur, Kulusevski, di colpo non va più bene Vlahovic. Tutti grandissimi giocatori”.

Adani ha poi continuato: “Un anno fa dicevo che Allegri doveva essere aiutato, non solo non è stato aiutato, ma gli lasciano i comandi. La Juventus non ha una direzione tecnica adeguata, una comunicazione giusta, non ha dei comportamenti corretti rispetto alla sua storia e al suo stile”.