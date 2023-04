Bologna-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Juventus, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Periodo nero per i bianconeri che devono provare a raddrizzare le cose per rinforzare – sul campo – la zona Champions, occhio però alla trasferta del Dall’Ara perché i rossoblù sono una bella gatta da pelare. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 30 aprile.

Bologna-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini.