Juventus-Cagliari, Ranieri: “Abbiamo giocato bene ma abbiamo perso per i dettagli”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Cagliari, il tecnico dei sardi Claudio Ranieri ha commentato la sconfitta per 2-1: “Siamo amareggiati per come abbiamo giocato il primo quarto d’ora della ripresa. In settimana avevamo lavorato proprio per limitare le ripartenze ed i calci piazzati, ma la Juve ci ha fatto male proprio lì. Stavamo giocando bene, ma abbiamo dato fiducia ai nostri avversari: siamo stati troppo agnellini“.

Ranieri ha poi proseguito: “Abbiamo marcato male, lasciando due metri ad una squadra che sulle situazioni da fermo sa come muoversi. La realtà è che nonostante la sconfitta abbiamo giocato bene: la Juventus poteva farci male solo sui piazzati. Non mi piace rimproverare i ragazzi, ma con un po’ d’attenzione in più sui dettagli magari non avremmo perso“.