Juventus, Bremer: “Sogno la Premier League. Mazzarri come un padre per me”

Gleison Bremer, intervistato dal “Telegraph”, ha parlato dal ritiro della nazionale brasiliana affrontando diversi temi. Il difensore della Juventus non ha nascosto la sua passione per la Premier League: “I miei riferimenti in Premier sono stati Luiz al Chelsea e Kompany al City, guardo molte partite e sono divertenti anche se mi piace pure la Liga – spiega Bremer – Mi piacerebbe molto giocare in Premier un giorno, sarebbe come un sogno. Ora però penso alla Juventus, voglio vincere qui e so di essere in uno dei migliori club del mondo.”

L’arrivo in Italia non è stato certo semplice per il difensore verdeoro, che però racconta l’importanza di un allenatore in particolare. “Mazzarri è stato come un padre per me, mi ha parlato in un momento molto difficile nel quale giocavo poco – prosegue l’ex Torino – Mi disse che aveva fiducia in me e che avrei dovuto imparare i principi tattici del calcio italiano. Ha avuto ragione, quando poi ho iniziato a giocare non ho più smesso.” Prestazioni importanti per Bremer negli ultimi anni, al punto da guadagnarsi un posto nella nazionale del Brasile: “E’ un grande piacere, un sogno di tutti i bambini. Allo stesso tempo è una grande responsabilità e una grande pressione. Il fatto che l’Argentina abbia vinto l’ultimo Mondiale e che noi non lo vinciamo dal 2002 dopo averne vinti cinque, non fa altro che aumentare questa pressione.”