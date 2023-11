LIVE – Diallo-Virtanen, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Diallo-Virtanen, primo incontro di singolare di Canada-Finlandia nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Si affrontano due giocatori classe 2001. Entrambi in questa stagione hanno raccolto ottimi risultati sul circuito Challenger e nel 2024 proveranno con decisione a mettere piede per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo. Nell’immediato il grande obiettivo per tutti e due è quello di fare bene per le rispettive Nazionali, provando a portare a casa un punto particolarmente delicato. Secondo le quote dei bookmakers a partire favorito sarà Diallo, già visto all’opera nella fase a gironi in quel di Bologna. Virtanen, tuttavia, non è l’ultimo arrivato su questo tipo di superficie e possiede le armi per mettere in grosse difficoltà il canadese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match di Coppa Davis 2023 tra Diallo e Virtanen, pianificato come secondo match della giornata a partire dalle ore 16.00.

