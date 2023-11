Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026: altra vittoria per Mancini, l’Arabia Saudita piega la Giordania

Ancora una vittoria per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. L’ex ct azzurro, partito male con un pareggio e tre sconfitte in amichevole, ha approcciato invece molto bene nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026. Così, dopo la vittoria per 4-0 sul Pakistan, nella seconda giornata del gruppo G, ad Amman, i Green Falcons sono riusciti a piegare per 2-0 la Giordania, grazie alla doppietta firmata da Al Shehri. Nelle altre sfide 0-5 secco del Giappone in casa della Siria, mentre la Corea del Sud ha piegato la Cina con un facile tris. 6-1 della Corea del Nord alla Birmania, ok anche il Qatar e l’Iraq. Le qualificazioni alla coppa del mondo riprenderanno a marzo, mentre a gennaio per la selezione saudita arriverà la Coppa d’Asia.