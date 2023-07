Tuffi, Mondiali Fukuoka 2023: dominio cinese dal metro femminile. Pellacani sesta e Bertocchi dodicesima

Prevedibile dominio cinese nella finale del trampolino da 1 metro femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023 di tuffi. Alla Prefectural Pool l’oro va a Shan Lin con un clamoroso 318.60 totale davanti alla connazionale Yajie Li, distaccata di più di dodici punti con il suo 306.35. Sul terzo gradino del podio ci sale la messicana Aranza Vazquez Montano (285.05), che riesce con l’ultimo grandioso tuffo da 67.50 a sopravanzare di meno di un punto Pamela Ware (284.40). La veterana canadese era rimasta virtualmente sul podio per quasi l’intera gara prima di subire la beffa sul finale.

Sostanzialmente quasi mai in corsa per una medaglia le due azzurre, con Chiara Pellacani che chiude in sesta posizione ed Elena Bertocchi invece in dodicesima piazza. Entrambe le gare delle nostre ragazze sono state condizionate da un errore. La 20enne romana ha sbagliato nella terza rotazione con un 42.00 che ha compromesso le sue chances di lottare per una medaglia; ben più grave il quarto tuffo della 28enne bronzo a Budapest 2017, che dopo aver sbagliato la rincorsa prova a correggere all’ultimo momento, ma senza riuscirci. Il risultato è una caduta in acqua e un nullo che le costa uno zero, condannandola quindi all’ultima posizione.

Comprensibilmente delusa Elena Bertocchi in zona mista al termine della gara: “Ero molto agitata, infatti l’errore credo sia dovuto a quello. Mi tremavano le gambe, avevo un po’ di nausea. Nel complesso gli altri tuffi sono stati accettabili, però viene difficile ragionare sul resto della gara in questo momento”, ha dichiarato ai microfoni Rai. “La tensione c’era perché non avevo gareggiato tanto quest’anno, però sono comunque felice di essere ancora una volta qua a giocarmi una finale. Ora speriamo il sincro con Chiara dai 3 metri vada meglio”.

Proverà a rincuorarla la compagna di squadra, con la quale nei prossimi giorni andrà, come già accennato, a caccia di un buon risultato nel sincro dai 3 metri: “Elena nonostante il grande errore è stata brava, deve essere felice di essere tornata a gareggiare dopo i problemi alla schiena. Ora ci concentremo sulla nostra gara”. Soddisfatta la tuffatrice che dalla prossima stagione si trasferira alla University of Miami: “Devo dire che sono abbastanza soddisfatta, l’unico errore è stato quello al terzo tuffo, ma nel complesso non è andata male. Gareggiare contro le cinesi non è facile, ma è capitato – seppur raramente – che sbagliassero anche loro. Però a me piace vederle, c’è solo da imparare”, ha concluso.