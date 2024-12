Il Borussia Dortmund non riesce a sfatare il tabù trasferta e viene fermato sull’1-1 dal Borussia Monchengladbach nel match valido per la 13^ giornata di Bundesliga 2024/2025. A fronte dei 19 punti ottenuti al Signal Iduna Park, i gialloneri ne hanno conquistati appena 2 lontano da casa, non a caso occupano la quinta posizione in campionato a quota 21 punti (-12 dalla vetta).

HIGHLIGHTS

E’ accaduto tutto nella ripresa al Borussia-Park, dove Jamie Gittens ha aperto le danze al 64′ ma dopo appena sette giri di lancette la squadra di casa ha ristabilito la parità. L’ha fatto dagli 11 metri con Stoger, che ha fissato il punteggio sull’1-1. Da segnalare, in pieno recupero, l’espulsione per doppia ammonizione del neo entrato Cvancara.