Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine del pareggio per 2-2 tra Juventus e Bologna: “Dobbiamo cercare di giocare sempre come abbiamo fatto negli ultimi 20 minuti: attaccando e pressando in difesa. Non basta però farlo per 20′, è nostra responsabilità controllare le partite“.

“Dobbiamo trovare questi momenti. Vlahovic è pericoloso fuori e dentro l’area e io posso fare gol come oggi, perciò dobbiamo aiutare la squadra con questo – ha aggiunto il centrocampista olandese – Difficile dire cosa ci manca, forse l’energia messa negli ultimi venti minuti. Dobbiamo sentire la responsabilità di fare meglio per andare avanti“. Infine, sul gol segnato: “Non sono felice. Avrei preferito non segnare ma vincere, che è la cosa importante. Sono un giocatore di squadra“.