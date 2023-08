Vuelta 2023, terza tappa Suria-Arinsal oggi in tv: orari e diretta streaming

La Vuelta a Espana 2023 propone oggi la terza tappa, con il primo arrivo in salita dell’edizione numero 78 della corsa spagnola che arriva al termine della Suria-Arinsal di 158,5 chilometri. Sconfinamento nel Principato di Andorra e grande attesa per quello che potrebbe essere il primo scontro tra i big della classifica generale. L’italiano Andrea Piccolo è destinato a lasciare la maglia rossa di leader, che potrebbe finire su uno dei principali candidati alla vittoria finale. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio questa giornata di grande ciclismo.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è fissata intorno alle 13:25 dopo la fase di trasferimento, con la terza tappa che dovrebbe concludersi in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:45 stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport a partire dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.