“Era una partita quasi finita dopo lo 0-2, i nostri ragazzi sono andati a riprenderla con grande cuore. Nel secondo tempo, dopo lo svantaggio, abbiamo rischiato di più. Per uscire da dietro, con una squadra che viene sempre a pressare, o ci muoviamo senza palla o altrimenti, come abbiamo detto prima della gara, dobbiamo saltare le linee e approfittare del tre contro tre”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, dopo il pareggio contro il Bologna, l’ennesimo per i bianconeri in questo campionato: “Oggi l’arbitro aveva ragione. Mi sono lamentato, ho fatto un gesto che dovevo evitare. L’espulsione è giusta. Mi sono lamentato e ho esagerato”, ha spiegato parlando della sua espulsione.

Poi torna alla partita: “Lì ognuno ha il suo riferimento. E’ un momento difficile perché non hai il tempo, sono situazioni in cui possiamo migliorare. Mi piacerebbe che la difesa riuscisse a scivolare. A volte abbiamo fatto diversamente per le nostre caratteristiche, ma possiamo farlo meglio. Abbiamo giocatori di alto livello per migliorare e alzare le nostre prestazioni. Lascio a voi esprimere le vostre opinioni. Io continuo a lavorare con grande esigenza per migliorare il nostro livello e affrontare le avversarie”.

Infine, sul Manchester City prossima rivale e anch’essa in difficoltà: “Non esiste un momento migliore per affrontare il City. Non penso ci sia quando si parla di una squadra così. Noi daremo il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco ed esprimendo il nostro”.