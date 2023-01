Juventus: bianconeri in campo alla Continassa, domani giorno libero

Dopo il successo ottenuto contro l’Udinese, la Juventus di Allegri si prepara già per il prossimo turno di campionato contro il Napoli. Quest’oggi la squadra ha realizzato una seduta mattutina al JTC, in particolare con un allenamento a gruppi. Coloro che hanno giocato ieri in Friuli hanno effettuato un programma di scarico, mentre tutti gli altri si sono allenati in gruppo. Domani poi ci sarà un giorno libero per tutti, fino a martedì quando l’intera squadra neroazzurra si ritroverà sul campo.