Serie C 2022/2023, Gubbio ko: la Fermana vince 3-1

di Mattia Zucchiatti 26

La Fermana batte il Gubbio 3-1 in trasferta e la squadra di Braglia scivola a -7 dalla capolista Reggiana (4-0 al Siena) nel girone B di Serie C. Al 24′ la squadra ospite sblocca il risultato. Giandonato su calcio di punizione costringe Meneghetti a respingere coi pugni ma sul tiro successivo di Romeo, al secondo gol stagionale, il portiere di casa non può nulla. Al 33′ c’è il pareggio. La firma è di Bulevardi che riesce a penetrare in area e a calciare trovando una leggera deviazione che mette fuori gioco Borghetto. Ad inizio ripresa gli ospiti tornano avanti. Maggio scodella un campanile in area, Scorz ha la lucidità di servire Misuraca che col tap in non sbaglia. Al 70′ in ripartenza la Fermana trova il tris: Fischnaller trova Maggio che a tu per tu col portiere non sbaglia. Negli altri risultati la Recanatese ha battuto 4-2 la Carrarese, mentre la Lucchese ha superato 2-0 l’Imolese.