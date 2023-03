La decisione giunta poco più di 24 ore fa dal TAR del Lazio ha portato ad una buona giornata in quel di Piazza Affari per la Juventus. Titolo in rialzo dopo settimane di equilibrio, con le azioni della società bianconera che hanno chiuso la giornata odierna guadagnando il 5,14% a quota 0,3272 euro ad azione. Cifre che rappresentano anche le più alte da fine gennaio in poi.