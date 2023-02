Juventus, l’avvocato Chiappero: “Santoriello magistrato colto, non confonde calcio col diritto”

Le parole di uno dei Pm dell’Inchiesta Prisma, Ciro Santoriello sulla sua fede calcistica per il Napoli e l’antipatia sportiva per la Juventus stanno facendo discutere. La Stampa però ha interpellato l’avvocato Luigi Chiappero, noto penalista, che nel procedimento è il legale di due ex dirigenti bianconeri (Marco Re e Stefano Bertola). Chiappero difende Santoriello definito “un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera”, le sue parole.