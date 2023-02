Alfa Romeo svela la C43. Bottas: “Non vedo l’ora di portarla in pista”

Valtteri Bottas non vede “l’ora di portarla in pista”. Il suo compagno di team Zhou Guanyu dice che “l’aspettativa è veramente alta”. L’Alfa Romeo F1 Team Stake ha presentato oggi la nuova vettura 2023, la C43. “Bella, slanciata, aggressiva” e “candidata al titolo di auto più bella della griglia”, scrive la scuderia, convinta che ” condurrà Valtteri Bottas e Zhou Guanyu alla ricerca di un costante miglioramento nel Campionato Mondiale del 2023″, si legge. La livrea è disegnata del Centro Stile Alfa Romeo, eccellenza del marchio italiano. Soddisfatto l’amministratore delegato del gruppo Sauber e Team Representative, Alessandro Alunni Bravi: “Dare vita a una vettura è un processo lungo che coinvolge ogni reparto di un racing team, quindi è un momento di grande orgoglio presentarla oggi – spiega -. Abbiamo scelto di farlo davanti ai nostri fan, vicino a casa nostra, perché il lancio di una nuova vettura non è solo un’occasione per dichiarare i propri obiettivi per la stagione a venire: è anche un momento per raccogliete attorno a sè le persone che ti hanno sostenuto, in tribuna, davanti alla TV o in officina, ed esprimere la nostra gratitudine per la loro passione e fiducia nel nostro progetto. La nostra nuova vettura è il risultato di mesi di lavoro, ma oggi è solo l’inizio di un percorso: dobbiamo continuare a lavorare sodo, con umiltà e dedizione, per portare le performance in pista. Tutti i membri del team sono impegnati a raggiungere questo obiettivo e sono fiducioso che raccoglieremo i frutti del nostro lavoro”.

Jan Monchaux, direttore tecnico, è convinto che “presto riusciremo a dare molto di più” e che “quest’auto rappresenta un’evoluzione rispetto a quella dell’anno scorso, riflette nuove regole e introduce grandi cambiamenti nelle aree in cui erano necessari dei miglioramenti. Mi auguro sia ancora più veloce della già ottima vettura dell’anno scorso, è questa la cosa più importante, e ci siamo impegnati a fondo per raggiungere questo obiettivo”. Poi parola ai protagonisti più attesi: “La C43 è finalmente qui e non vedo l’ora di portarla in pista – dice Valtteri Bottas –. La nostra nuova livrea mi piace molto, penso sia affascinante e una grande evoluzione rispetto a quella dell’anno scorso. Con il nostro team abbiamo avuto una prima stagione davvero interessante, insieme abbiamo fatto dei progressi importanti e ora abbiamo una sola direzione da seguire: più in alto, più veloci migliorando sempre. Ovviamente c’è ancora del lavoro da fare e alcune cose da migliorare, ma sono certo che quest’anno stia a noi puntare a dei risultati ancora più alti. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare, sono molto carico ed entusiasta di cominciare la nuova stagione”. Per Zhou Guanyu. “il nuovo design 2023 è davvero bellissimo e non vedo l’ora di guidare l’auto a Barcellona nei prossimi giorni, prima di cominciare sul serio la stagione con i test invernali in Bahrain. L’anno scorso, il team mi ha fatto sentire a casa dal primo momento, accogliendomi e dandomi il tempo di imparare e di migliorare. L’aspettativa per quest’anno è davvero alta e porterò tutta l’esperienza della mia primissima stagione in questo 2023. Sono entusiasta e del tutto pronto all’attacco”.