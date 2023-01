Salernitana-Napoli in tv: data, canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Come seguire in diretta la sfida Salernitana-Napoli, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo all’Arechi nella giornata di sabato 21 gennaio alle ore 18:00. I partenopei vogliono cancellare in fretta l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese e sperano di riprendere la loro cavalcata trionfale in campionato. Impegno non facile contro la squadra di Nicola in quello che sarà un derby molto sentito. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti.