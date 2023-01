Juventus-Atalanta, Danilo: “Questo è un giorno che verrà ricordato per sempre”

“Questo è un giorno che verrà ricordato per sempre nella storia della Juve, abbiamo la responsabilità di scendere in campo e rappresentare questa società, l’obiettivo resta lo stesso, vincere più partite possibili per noi, per i tifosi e il club. Abbiamo il carattere giusto per farlo, personalmente queste sono sfide speciali che mi motivano ancor di più, perché se riusciamo a raggiungere gli obiettivi come dice il mister facciamo qualcosa di straordinario”. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Danilo ha commentato la situazione della sua Juventus poco prima di scendere in campo contro l’Atalanta: “Ferrero e Scanavino ci hanno detto di mantenere la squadra unita, affronteremo questo momento ognuno con il suo ruolo, noi in campo, i dirigenti fuori, i tifosi a spingerci e sono sicuro che con una squadra così forte e unita possiamo raggiungere gli obiettivi”.