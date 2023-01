Napoli, Kvaratskhelia si allena in gruppo e ci sarà contro la Roma: Careca visita la squadra

Sorride Luciano Spalletti in vista della sfida tra Napoli e Roma in programma domenica sera al Diego Armando Maradona. Khvicha Kvaratskhelia ha infatti svolto gran parte della seduta odierna in gruppo e sarà dunque a disposizione per il match. Dopo un’iniziale attivazione, i partenopei si sono dedicati a lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. Da segnalare la presenza di Antonio Careca, che ha fatto visita alla squadra presso l’SSCN Konami Training Center.