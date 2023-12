Allenamento a porte aperte alla Continassa per la Juventus in vista della trasferta di campionato di Frosinone. I bianconeri iniziano a preparare la sfida alla squadra di Di Francesco e lo fanno senza Adrien Rabiot, ancora assente a causa di una botta al costato. Lavoro a parte per Kostic, che dovrebbe rientrare nei prossimi giorni.