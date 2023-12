Willi Weber su Schumacher: “Non ho grandi speranze, sono passati dieci anni e non ci sono notizie positive”

Willi Weber, 81enne ingegnere tedesco e ex manager di Schumacher, ha parlato delle condizioni del sette volte campione del mondo di Formula 1. “Non ho grandi speranze per Schumacher. Quando ci penso, capisco che non ho grandi chance di rivederlo. Sono passati dieci anni e non ci sono notizie positive. Mi dispiace non essere passato all’ospedale di Grenoble quando era ricoverato. Il suo incidente ha avuto un impatto forte anche su di me. Corinna non mi ha permesso di fargli visita in più occasioni”.