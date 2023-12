Milan, Baresi sul sorteggio di Europa League: “Rennes da non sottovalutare, ma dobbiamo pensare in grande”

“Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno, ma il Milan deve pensare in grande ed essere ambizioso. Le squadre francesi sono sempre molto pericolose però il Milan per ciò che rappresenta deve pensare a vincere. Dobbiamo prendere nel migliore questa competizione, le motivazioni non devono mai mancare. Sarà importante recuperare giocatori e gestire gli impegni”. Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ai microfoni di Sky Sport commenta il sorteggio del playoff di Europa League che vedrà i rossoneri affrontare il Rennes. “Con il recupero di tutti il Milan ha una rosa in cui può competere in ogni manifestazione che andrà a fare, sia in Europa League che in campionato, non si può scegliere”, ha concluso.