Juventus, Allegri punta ancora sul 3-5-2 contro il Sassuolo: unico ballottaggio a centrocampo

Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 in occasione della sfida tra Juventus e Sassuolo, in programma al Mapei Stadium. Tra i pali Szczesny, difeso dal trio difensivo orfano dell’infortunato Alex Sandro e composto da Gatti, Bremer e Danilo. In mezzo al campo confermati Locatelli, Rabiot e Miretti (favorito su Fagioli), mentre sulle fasce ci saranno McKennie e Kostic. Infine, nonostante la tanta concorrenza, in attacco non si toccano Vlahovic e Chiesa, con Milik e Kean pronti a subentrare a gara in corso.

Proprio nella giornata odierna, la Juventus ha inoltre reso noto che nella serata di martedì 10 ottobre si terrà presso il PalaAlpitour di Torino l’evento “Together, a Black & White Show“, ovvero una festa dedicata a tutti i tifosi della Juventus. Sempre dal 10 ottobre sarà infine possibile visitare il Tempio dei Trofei allo Juventus Museum, che vanta un’esposizione temporanea dal titolo ‘JuventUS’.