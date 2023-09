Empoli: contro l’Inter debutta Andreazzoli, dubbi per la mediana

L’Empoli continua gli allenamenti in preparazione alla partita contro l’Inter, che si terrà questa domenica. Aurelio Andreazzoli è pronto a debuttare sulla panchina della squadra e pensa di schierare il tradizionale 4-3-1-2. Berisha sarà tra i pali, nelle corsie laterali della difesa ci saranno Bereszynski e Pezzella, mentre Ismajli e Luperto occuperanno il centro della retroguardia. Dubbi invece per la mediana, dove si potrebbe vedere Grassi in regia, con Marin e Fazzini interni, ma Maleh potrebbe ottenere la titolarità. Baldanzi sarà poi trequartista, con Cambiaghi e Caputo come punte. Fuori Caprile e Maldini, fermi per infortunio.