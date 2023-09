Atletico Madrid, Witsel: “In Cina e in Arabia si va per soldi, non serve dire che è per il progetto”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Marca, il centrocampista dell’Atletico Madrid Axel Witsel ha parlato dell’esodo di calciatori verso l’Arabia Saudita. Il belga, che in passato ha militato in Cina, ha fatto riferimento anche a Yannick Ferreira Carrasco, suo ex compagno di squadra e nazionale e ora all’Al-Shabab: “Ognuno di noi ha la sua strada. Non dico che sia stato brutto partire per l’Arabia Saudita, io sono andato in Cina a 27 anni. Ha fatto bene, per me fu un esperienza di vita. Ovviamente ci andiamo per soldi, non dobbiamo stare a parlare del progetto sportivo. È la verità, Carrasco lo ha fatto e per me va bene“.

Nel prosieguo dell’intervista il belga si è soffermato anche sul derby contro il Real Madrid, in programma domenica allo stadio Civitas Metropolitano: “Sarà una gara bellissima, è un incontro molto importante soprattutto per noi, che dobbiamo reagire alla brutta sconfitta contro il Valencia. Nel derby vogliamo fare di tutto per portarla a casa“.