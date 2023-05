Atalanta-Spezia 3-2, Muriel: “Niente da perdere, Champions sarebbe un sogno”

Luis Muriel ha parlato nel post-partita di Atalanta-Spezia 3-2, match valevole per il turno infrasettimanale della Serie A 2022/2023. Vittoria rocambolesca e pesante per la Dea, che anche grazie a un gol dell’attaccante colombiano si rilancia anche nella corsa al quarto posto. “Sarebbe un sogno riportare l’Atalanta in Champions, noi non abbiamo niente da perdere e questo è un vantaggio – ha spiegato Muriel – La stagione è stata particolare per noi attaccanti, ma sentiamo la fiducia della società. Ora io e Zapata giochiamo insieme, a volte non vanno sempre bene le cose ma noi ci abbiamo sempre creduto e ora anche i numeri stanno migliorando”.