Incidente Immobile, il sindaco Gualtieri telefona al tranviere. Contatto anche con Lotito

In seguito all’incidente di questa mattina che ha visto coinvolto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sentito al telefono il tranviere che conduceva il mezzo per sapere le sue condizioni e per augurargli una pronta guarigione. Il primo cittadino della capitale, inoltre, ha chiamato il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito in modo tale da informarsi sulle condizioni del giocatore e dei suoi familiari e trasmettergli i suoi auguri.