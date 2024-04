Juventus, Allegri: “Dobbiamo metterci al livello del Cagliari per portare a casa il risultato, dobbiamo lottare come loro”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di Serie A contro il Cagliari: “Nel finale di stagione una vittoria vale doppio, perché ti fa fare un balzo importante in avanti. Domani giochiamo contro il Cagliari che lotta per salvarsi, dobbiamo lottare come loro per portare a casa il risultato, dobbiamo metterci al loro livello“. Poi ancora sui sardi: “Delle 8 vittorie che hanno ottenuto in campionato, 6 sono in casa, dove hanno fatto anche 23 punti su 31. Hanno fatto tanti gol nei minuti finali e con i giocatori subentrati. Sarà una partita complicata, loro si giocano la salvezza e noi ci giochiamo la Champions“. Sul collega e rivale Ranieri: “È un allenatore che ha fatto una vita di calcio, ha ottenuto risultati importanti dove ha lavorato, sia di salvezza, che qualificazione Champions. La vittoria della Premier League rimarrà unica. È una persona intelligente, di buon senso, e che sa gestire i momenti di difficoltà“.

Allegri ha poi aggiunto: “La partita più importante in questo momento è quella di domani, perché una vittoria ci consentirebbe di fare un passo in avanti verso la Champions. Poi penseremo alla Lazio“. Quello tra Chiesa e Yildiz sembra essere l’unico dubbio di formazione: “Lo sfogo di Chiesa è naturale, come le sue difficoltà post infortunio. Ci sono stati anche degli sfoghi peggiori del suo. Lui è un giocatore molto importante per noi. Domani devo valutare chi giocherà tra lui e Yildiz“. Infine sempre sull’esterno della Nazionale e Vlahovic: “Appartengono alla categoria degli ottimi giocatori, con la possibilità di migliorare e diventare dei grandi giocatori. Chiesa ha 26 anni e sta entrando nel periodo migliore per un atleta, Vlahovic è un 2000 e sta crescendo molto bene. Quindi avranno ancora molti anni di carriera con un futuro roseo davanti“.