Juventus, Allegri diventa nonno: la figlia Valentina ha dato alla luce il piccolo Filippo

Attraverso un post sui social, la Juventus ha fatto le congratulazioni a Massimiliano Allegri per essere diventato nonno. La figlia maggiore del tecnico dei bianconeri, Valentina, ha infatti dato alla luce il piccolo Filippo. La donna, nata ventotto anni fa dall’unione tra Allegri e la sua prima moglie Gloria Patrizi, ha ricevuto gli auguri da parte di tutto il mondo bianconero. Quale modo migliore per Allegri di scacciare la rabbia per il pareggio in Europa League contro il Nantes se non con la nascita del suo primo nipote.