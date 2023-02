Basket, qualificazioni Mondiali 2023: i convocati di Pozzecco per Ucraina e Spagna

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, Gianmarco Pozzecco, in vista delle ultime due partite di qualificazione ai Mondiali 2023, che andranno in scena dal 25 agosto al 10 settembre, ha diramato la lista dei sedici giocatori convocati. Gli azzurri, già qualificati alla rassegna iridata, dovranno affrontare l’Ucraina al Modigliani Forum giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 e la Spagna a Caceres domenica 26 febbraio alle ore 18.00. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. Ecco l’elenco di tutti i giocatori a disposizioni del ct, con Marco Spissu che è stato autorizzato a raggiungere il raduno nella giornata del 21 febbraio:



Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#28 Davide Casarin (2003, 196, P/G, Tezenis Verona)

#29 Andrea Mezzanotte (1998, 207, A/C, Happy Casa Brindisi)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#37 Alessandro Cappelletti (1995, 186, P, Tezenis Verona)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

Il programma

20 febbraio

Ore 12.00 – Raduno a Bologna

Ore 15.30 – Presentazione Nuove Maglie Azzurre presso sede Macron (Valsamoggia)

21 febbraio

Ore 11.00/13.00 – Allenamento a Bologna

Ore 15.00 – Trasferimento a Livorno

22 febbraio

Ore 11.00/13.00 – Allenamento presso Modigliani Forum Livorno

23 febbraio

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso Modigliani Forum Livorno

Ore 21.00 Italia-Ucraina

24 febbraio

Ore 13.00 – Trasferimento a Caceres (Spagna)

25 febbraio

Ore 10.30/11.30 – Allenamento presso Pabellon Multiusos Caceres

26 febbraio

Ore 10.00/11.00 – Allenamento presso Pabellon Multiusos Caceres

Ore 18.00 Spagna-Italia

27 febbraio

Ore 9.00 – Rientro in Italia

Presentazione della Nuova Maglia Azzurra Macron

Nella giornata di lunedì 20 febbraio alle ore 15.30 presso il Macron Headquarter di Valsamoggia (Bologna) avrà luogo la presentazione della Nuova Maglia Azzurra firmata Macron. Interverranno, tra gli altri, il presidente FIP Giovanni Petrucci, il CT Gianmarco Pozzecco e gli Azzurri convocati.

Conferenza stampa di presentazione Italia-Ucraina

Mercoledì 22 febbraio alle ore 15.30 presso il Palazzo Comunale in Piazza Municipio 1 a Livorno si terrà la conferenza stampa di presentazione di Italia-Ucraina con il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, il presidente FIP Giovanni Petrucci, il CT Gianmarco Pozzecco e un giocatore della Nazionale

Conferenza stampa FIP/FOCE

Si terrà giovedì 23 febbraio alle ore 15.00 presso l’Hotel Palazzo di Livorno la presentazione dell’accordo FIP/FOCE (Federazione Oncologi, Cardiologi, Ematologi) con il presidente FOCE Francesco Cognetti, il presidente FIP Giovanni Petrucci e il CT Gianmarco Pozzecco.