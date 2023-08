Juventus, Allegri: “Difficile che Pogba torni a disposizione per la prima di campionato”

Intervenuto alla vigilia di Juventus-Real Madrid, amichevole in programma ad Orlando, il tecnico del bianconeri Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti: “Il Real è il club più prestigioso al mondo e sfidarlo è una grande occasione. Sarà un test speciale in vista della nuova stagione ed è bello esserci. Queste partite in America non servono solo per lo spettacolo ma sono anche molto utili per preparare il nuovo campionato“.

Tra i temi affrontati da Allegri, anche le condizioni dei singoli giocatori: “Vlahovic si è allenato con la squadra negli ultimi giorni ed è a disposizione. Mi piacerebbe mandarlo in campo per uno spezzone di gara. Pogba invece ha fatto solo una parte dell’allenamento con i compagni. Speriamo di averlo a disposizione al più presto, ma è difficile che rientri già per la prima di campionato“.

Infine, il tecnico della Juventus ha concluso: “Dobbiamo migliorare la condizione atletica e farci trovare pronti per l’inizio della stagione anche sul piano del gioco. Nonostante alcuni momenti difficili che abbiamo vissuto, i ragazzi sono stati davvero bravi, riuscendo a compattarsi nelle difficoltà. Proveremo a trasformare le difficoltà in opportunità. Esclusione dalle coppe? Capitolo chiuso. Non ci resta che valutare il numero di giocatori in rosa avendo una competizione in meno“.