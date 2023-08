Italia-Sudafrica, Bertolini: “Dispiaciuti per l’eliminazione, il 5-0 contro la Svezia ci ha tolto certezze”

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha commentato a caldo ai microfoni di Rai Uno la sconfitta contro il Sudafrica costata l’eliminazione dai Mondiali femminili 2023: “C’è molto dispiacere perché abbiamo lavorato duramente per passare il girone ma non ci siamo riusciti. Oggi l’avversario principale non era il Sudafrica ma noi stesse. I 5 gol subiti contro lo Svezia ci hanno tolto certezze ed è nata un po’ di paura, alimentata oggi dall’autogol“.

Incalzati sulla possibilità di aver fatto troppi cambi a ridosso del Mondiale, Bertolini ha risposto: “Sono convinta delle mie scelte, non credo che al gruppo mancasse intesa. Le giocatrici che ho convocato sono le migliori e rappresenteranno il futuro della Nazionale. Il Mondiale è servito proprio a far crescere delle ragazze che si ritroveranno domani. Mi auguro di aver lasciato in eredità una squadra giovane. Rinnovo di contratto? Non è importante, ciò che conta è il futuro del movimento“.