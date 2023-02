Mondiali Courchevel Méribel 2023, combinata femminile: clamoroso errore di Shiffrin, Brignone sogna l’oro

Clamorosa uscita di scena per Mikaela Shiffrin nello slalom valido per la combinata femminile ai Mondiali 2023 di Courchevel/Méribel. La super favorita della vigilia, sesta dopo il Super-G della mattinata, stava riuscendo a recuperare tutto lo svantaggio nei confronti della nostra Federica Brignone, ma a poche porte dal traguardo sbaglia, inforca e non termina la sua manche. Ora l’azzurra può sognare l’oro.