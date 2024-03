Short track, Mondiali Rotterdam 2024: Arianna Fontana torna tra i convocati azzurri

Cresce l’attesa per i Campionati del mondo di short track, in programma da venerdì 15 a domenica 17 marzo in Olanda, sulla pista del Rotterdam Ahoy. E cresce naturalmente l’attesa per vedere all’opera Arianna Fontana, pronta al ritorno alle gare. La trentatreenne valtellinese – atleta italiana più medagliata di sempre nei Giochi Olimpici invernali e assente dalla scena agonistica proprio dalla rassegna a cinque cerchi di Pechino del 2022 – si è preparata nelle ultime settimane in Canada, a Montreal, con l’obiettivo di rifinire la condizione in vista dell’appuntamento di Rotterdam. La squadra azzurra, reduce da sette podi nella stagione di Coppa del mondo e capace di conquistare ben quattro titoli e sei medaglie complessive nei Campionati europei, si presenta ai nastri di partenza in Olanda con dieci pattinatori, seguiti dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi, oltre che dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari. Al maschile pronti Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Al femminile, oltre ad Arianna Fontana (Icelab), spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro).