Juventus, Adani: “Allegri ha portato solo disgrazie, ha tolto tutto ad un popolo che vanta 12 milioni di appassionati”

“Ognuno può fare quello che vuole, ma rimane inevitabile un ultimo atto da fare ed è l’unica cosa che renderebbe credibile l’allenatore ovvero un passo indietro”. A dirlo è Daniele Adani che interviene sulla questione della panchina della Juventus, ai microfoni della Bobo Tv. “Lui sta facendo esattamente la stessa cosa quando quattro anni fa perse contro l’Ajax – ha proseguito l’ex giocatore – lui diceva che aveva un contratto. Anche Agnelli lo diceva. Il contratto ce l’ha, ma io non lo voglio tenere. Allegri nel 2018/2019 è già stato esonerato: è stato un anno a casa pagato dalla Juve ed un anno dove non si è aggiornato. Poi ci sono questi due anni dove ha tolto a tutti, ai tifosi, alla squadra, alla bacheca. La Juve deve vincere i trofei. Allora dovete venire a dire che la Juventus ha fallito. Fare zero vuol dire andare indietro. Allegri è involuto e ha portato solo disgrazie, sportivamente parlando. Non può fare questo tipo di comunicazione che è deleterio per un popolo che vanta dodici milioni di appassionati. E per chi ha un cervello e penso, è stata una continua mancanza di rispetto”, ha concluso.