F1, Leclerc: “Non sono preoccupato: se ci fosse stato qualcosa, Vasseur me lo avrebbe detto”

Charles Leclerc, come ha raccontato a L’Equipe in un’intervista esclusiva, non è assolutamente preoccupato ed è convinto che il Team Principal Frederic Vasseur lo avrebbe aggiornato, se ci fossero stati dei problemi: “Se ci fosse stato qualcosa, me lo avrebbe fatto sapere – ha affermato, senza sbilanciarsi sull’eventualità di uno scambio di monoposto tra lui e Lewis Hamilton: “Non ho intenzione di venire in questo campo per non dare titoli. Non ho assolutamente alcun dubbio che, se ci fosse stato qualcosa, Vasseur me lo avrebbe fatto sapere. Quindi, su questo, non sono assolutamente preoccupato. Vedremo cosa succederà in futuro, al momento non voglio commentare”, ha concluso Leclerc.