Sassuolo, Dionisi: “Contro la Sampdoria daremo tutto, l’obiettivo è vincere”

Intervistato in conferenza stampa, Alessio Dionisi ha presentato il prossimo match del Sassuolo, quello contro la Sampdoria. “La prima insidia è la squadra avversaria che giocherà l’ultima in casa della stagione – ha affermato il tecnico neroverde –, in uno stadio caldo e vivo. È una squadra diversa in casa e fuori casa, come altre squadre. Sarà una partita non semplice se non la approcceremo bene, passa tanto dalle motivazioni. Siamo quasi alla fine, ancora non è finita, dobbiamo cercare di ottenere il massimo”.

“Abbiamo obiettivi. Le partite sono sempre meno e le possibilità sempre meno – ha proseguito Dionisi –, poter raggiungere lo score dell’anno scorso è un obiettivo grande per noi. Inculcare questo tutte le volte non è semplice, ci stiamo allenando bene però, questo è quello che conta. Poi c’è la partita che deve dar valore all’ultima settimana. I ragazzi hanno tirato tanto. Nel girone d’andata non siamo riusciti a essere quello che volevamo, nel ritorno ci siamo riusciti, abbiamo tirato tanto ma questa non può essere una giustificazione. Con il Monza fino al 60′ si è vista solo una squadra, è anche vero che le gare non durano 60 minuti. I ragazzi hanno tirato tanto e questa cosa non ci fa rendere al 150% mentalmente fino alla fine della gara. Dovremo essere bravi, dovrò essere bravo cercando di dare spazio a chi ha più motivazioni, conta quello che faremo domani non quello che abbiamo fatto”.