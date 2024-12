Juve e Fiorentina, in campo oggi alle 18 all’”Allianz Stadium”, non si daranno battaglia solo sul campo per l’approdo in Champions League ma anche sul mercato

La sfida tra Juve e Fiorentina rischia di non restare isolata al campo ma avere strascichi anche sul mercato. D’altronde è sempre stato così tra queste due squadre e probabilmente il duello è destinato a durare a lungo. Oggi alle 18 si daranno battaglia all’”Allianz Stadium” di Torino e classifica alla mano si tratta di un vero e proprio scontro Champions.

I bianconeri sono attardati di tre punti rispetto i toscani che hanno anche una partita in meno, quella nota contro l’Inter interrotta per il malore di Bove. Al di là di cosa dirà il campo, la prima parte di stagione maiuscola degli uomini di Raffaele Palladino e quella in chiaro-scuro di quelli di Thiago Motta, inizialmente pronosticati nella lotta scudetto, può portare ad una sfida duratura tra queste due squadre per il quarto (o quinto) posto che conduce alla coppa più prestigiosa per club, insieme a Lazio, Milan e Bologna.

Juve-Fiorentina dalla sfida in campo a quella…sul mercato!

L’asse Torino-Firenze è sempre stato molto caldo per le tante trattative che si sono avute nel corso degli anni. Per la maggior parte i passaggi sono avvenuti con i big della Viola andati alla Juve come ad esempio Baggio, Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic e proprio la scorsa estate Nico Gonzalez.

L’argentino è stato l’ultimo in attesa del prossimo, che potrebbe arrivare già a gennaio. Tra gli scontenti della Fiorentina, infatti, c’è Fabiano Parisi con l’agente del calciatore, lo stesso di Biraghi che ha già fatto sapere che il terzino può cambiare aria alla riapertura delle trattative se non dovesse avere maggior minutaggio, indispettito dal trattamento ricevuto dall’altro suo assistito. Cristiano Giuntoli, da sempre interessato al classe 2000 sin da quando era al Napoli, sta pensando di affondare il colpo nelle prossime settimane.

La Fiorentina, dal canto suo, spesso ha messo gli occhi su vari giocatori bianconeri. Come ad esempio Arthur, rientrato a Torino in estate alla fine del prestito in Toscana della scorsa stagione. I gigliati lo volevano di nuovo ma non è stata trovata un’intesa. Il brasiliano, intanto, è ancora ai margini ed è probabile l’addio a gennaio. La Fiorentina può riprovarci per sostituire Bove.

Intanto, per oggi Thiago Motta e Palladino hanno preparato l’incontro senza star troppo a pensare a cosa potrà succedere a gennaio: la priorità è avere la meglio sull’avversario, per chiudere al meglio l’anno. Il bianconero sogna l’aggancio, il gigliato di interrompere la striscia d’imbattibilità in campionato dei rivali.