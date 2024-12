Dopo il bruttissimo incidente di inizio dicembre, Remco Evenepoel fissa la data del suo ritorno. Il campione belga, che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi sia nella prova in linea che nella cronometro (primo uomo a riuscirci), ha rilasciato un’intervista a La Derniere Heure in cui ha spiegato di avere un solo obiettivo in mente: il ritorno alle gare ad aprile, più precisamente alla Freccia del Brabante.

Evenepoel, le parole sul ritorno alle gare

“Sento un piccolo progresso ogni giorno. Per quanto riguarda gli esercizi, non posso fare molto se non un minimo di manipolazione della spalla così non rimane troppo rigida – ha raccontato Evenepoel –. Poi mi massaggiano i muscoli del gomito, il braccio, ma è tutto qui. Sento ancora un po’ di dolore alla spalla, questo vuol dire che sto ancora guarendo e che l’infortunio è stato parecchio serio. Oggi ho una sola idea in mente, prendere parte alla Freccia del Brabante e, a seguire, alle successive tre classiche delle Ardenne con l’ambizione di competere per la vittoria”.

A inizio dicembre il grave incidente

Remco Evenepoel è rimasto vittima di un brutto incidente stradale a inizio dicembre, durante un allenamento. Il classe 2000 è finito contro la portiera aperta di un furgone, finendo rovinosamente a terra. Trasportato immediatamente in ospedale ad Anderlecht, gli esami avevano confermato fratture alla costola, alla scapola destra e alla mano destra.