Daily Mail: “Maxi contratto Ferrari per ingaggiare Hamilton. E su Leclerc due possibilità”

La Ferrari pensa a Lewis Hamilton e prepara un contratto da 40 milioni di sterline per convincere il sette volte campione del mondo ad unirsi alla scuderia di Maranello. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra, dal Daily Mail per la precisione. Secondo il tabloid il presidente John Elkann sarebbe già in stretto contatto con Hamilton, che però non ha ancora preso una decisione ufficiale sul suo futuro. La Mercedes è ancora nei suoi pensieri – scrive il Daily Mail – e alla fine non sono poche le possibilità di una permanenza. Non mancano però diverse opzioni sul futuro. La prima, quella favorita, sarebbe quella di affiancare il veterano con l’attuale n. 1 Charles Leclerc dalla prossima stagione. Questo presupporrebbe l’uscita di Carlos Sainz. Ma il Daily Mail sottolinea anche che una delle ipotesi sul tavolo riguarda un clamoroso scambio tra Ferrari e Mercedes con Leclerc, che andrebbe ad affiancare Russell. Secondo il tabloid, non è l’offerta economica ad essere centrale nei ragionamenti di Hamilton. Decisivo è un semplice motivo legato al fascino della rossa. Il Daily Mail in particolare scrive che la famiglia Hamilton nutre da tempo l’ambizione di vedere un giorno Lewis guidare per la Ferrari.