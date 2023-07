Jankto a Roma per le visite mediche col Cagliari, sulle frasi di Abodi: “Non posso parlare”

“Non posso parlare”. E’ questa l’unica risposta, come riferisce l’Ansa, di Jakub Jankto ai cronisti che a Roma, dove l’ormai ex Getafe sta svolgendo le visite mediche per firmare col Cagliari tornando in Serie A dopo le esperienze con Sampdoria e Udinese, gli hanno chiesto di commentare le frasi del ministro dello sport Andrea Abodi, che ieri a Radio 24 aveva detto di “rispettare le scelte individuali, seppur “non amando le ostentazioni”, in una risposta che era partita da una domanda proprio sul centrocampista che pochi mesi fa ha fatto coming out dichiarando la propria omosessualità.