Bayern Monaco, Neuer torna ad allenarsi dopo l’infortunio di dicembre

Il Bayern Monaco vuole contare su Manuel Neuer per il presente e per il prossimo futuro. Il portiere tedesco è rimasto fuori per lungo tempo per via dell’infortunio che gli ha procurato a dicembre la frattura alla gamba. Dopo un lungo periodo di riabilitazione e di fisioterapia il portiere tedesco si è rivisto in campo nel ritiro pre stagionale del Bayern Monaco.

La speranza per il Bayern Monaco è che il portiere possa tornare utile per la prima uscita stagionale, ossia per il 12 agosto contro il Lipsia, e gli 11 volte campioni in carica apriranno la stagione della Bundesliga sei giorni dopo al Werder Brema.