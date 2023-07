Fiorentina, su Amrabat sguardo vigile del Manchester United

Il Manchester United guarda in Serie A ed in casa Fiorentina. Erik ten Hag ha la necessità di far arrivare a Manchester un centrocampista che possa avere le caratteristiche di metronomo della squadra. Uno degli obiettivi, quindi sarebbe, Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino, secondo quanto riportato da ESPN, sarebbe diventato uno degli obiettivi primari del Manchester United dopo l’acquisto di Mason Mount dal Chelsea. Per Amrabat la Fiorentina non scende per meno di 40 milioni di euro, con i Red Devils che sarebbero in una fase di attesa per capire bene le prossime mosse da compiere.